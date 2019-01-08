Новинка Nokia 9 PureView

Компания Nokia выпустила очень мощную новинку.Сердцем гаджета станет чипсет Snapdragon 845, аппарат получит до 8 Гб ОЗУ, 12-мегапиксельную лицевую камеру и "револьверную" с модулями на 24 Мп + 2 х 20 Мп + 2 х 12 Мп, а также аккумулятор на 4150 мА/ч.Нынешние фото отображают модель с симметричным полноэкранным дизайном без выреза в дисплее и с нижней и верхней рамками одинаковой ширины. На верхнюю вместили селфи-камеру, пару сенсоров, динамик и фирменный логотип, а нижнюю оставили совершенно свободной. О стоимости смартфона пока неизвестно.