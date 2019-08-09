Новинка Note10+ и его функции

Ёмкость аккумулятора Samsung Galaxy Note 10 + составляет 4300 мАч, Galaxy Note10 оснастили АКБ на 3500 мАч. Функция сверхбыстрой зарядки мощностью 45 Вт позволит полностью «заправить» смартфон всего за 30 минут. Поддерживается и функция реверсивной беспроводной зарядки, с помощью которой можно поделиться энергией с другими смартфонами и аксессуарами.Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ в различных конфигурациях, быстрого встроенного накопителя UFS 3.0 — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Дополнительно в модели Note 10 + предусмотрена возможность расширения внутренней памяти с помощью комбинированного лотка для microSD.Новая ревизия электронного пера толщиной 3 мм с литиево-титанатным аккумулятором может работать до 10 часов без подзарядки. Список функций продвинутого аксессуара включает режим жестового управления S Pen Air с дальностью действия до 10 метров и возможностью кастомизации движений. Высокая точность считывания достигается за счёт шестиосевой системы гироскопов и датчиков скорости. Как и раньше, поддерживается преобразование рукописного текста в печатный.Стоимость новинки составит 76700 тысяч рублей.