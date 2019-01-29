Новинка Nubia Z17 Lite и его функции

Компания Nubia выпустила самый дешевый смартфон. Nubia Z17 Lite выполнен в цельнометаллическом корпусе, имеет 5,5-дюймовый дисплей с минимальными боковыми рамками, из-за чего им удобно пользоваться одной рукой. Также гаджет имеет производительным процессором Snapdragon, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.Для приверженцев смартфонов с классическим дизайном без новомодных вырезов и экраном 16:9 на рынке сейчас представлено не так много моделей. Nubia Z17 Lite является одним из таких устройств: у него 5,5-дюймовый Full HD-дисплей без боковых рамок, цельнометаллический корпус и модуль NFC.Стоимость смартфона составит 170 долларов.