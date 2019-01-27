Новинка Oukitel U25 Pro

Компания Oukitel выпустила смартфон бюджетного варианта. Среди других особенностей новинки стоит упомянуть использование разъёма USB Type-C, это большая редкость в бюджетном сегменте. Одним из ключевых преимуществ такого решения является возможность вставлять кабель любой стороной. Кроме того U25 Pro оснащён сканером отпечатков пальцев на обратной панели для быстрой и безопасной разблокировки. Аппарат выпускается в классическом чёрном и градиентном фиолетовом цветах.За работу Oukitel U25 Pro отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T c максимальной частотой 1,5 ГГц, производительности которого хватит для всех повседневных задач. Для хранения данных предусмотрено 64 ГБ встроенного накопителя с возможностью расширения. Аккумулятор на 3200 мАч обеспечивает полноценный день активного использования устройства. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с минимумом надстроек.Смартфон оснащён двойной основной камерой с 13-мегапиксельным сенсором Sony IMX135 и вспомогательным модулем на 2 Мп. Помимо классических режимов съёмки поддерживается портретный с размытием заднего фона. А для видеозвонков и селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера.Часто проблемы с производительностью в смартфонах начинаются из-за нехватки оперативной памяти. В Oukitel U25 Pro установлено 4 ГБ ОЗУ, чего вполне достаточно для комфортного использования гаджета. Он без проблем может держать в фоне много запущенных приложений и вкладок браузера, не перезагружая их при повторном открытии.Стоимость смартфона составит 100 долларов.