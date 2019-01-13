Новинка Pixel 3 и его функции

Специальная разработка Visual Core применяется для обработки лучших альтернативных снимков в Pixel 3. Для их создания в смартфонах Google используется специальный алгоритм компьютерного зрения, анализирующий освещение, эмоции присутствующих в кадре людей, закрыты или открыты у них глаза, улыбаются ли они и так далее.Затем обученная нейронная сеть отбирает подходящие по всем критериям снимки, при этом далеко не всегда отдавая приоритет лишь снимкам, отобранным только по анализу лица. Например, учитывается и тот момент, есть ли между двумя кадрами значительные отличия, вызванные движением, размытия и другие факторы, влияющие на качество снимка. Во внимание также принимаются автоматическая экспозиция, автофокусировка и автобаланс.В блоге разработчиков сказано, что за полторы секунды до и после нажатия на кнопку «затвора» Top Shot позволяет сделать до 90 изображений в высоком разрешении, из которых сохраняются два альтернативных снимка и один оригинал, после чего пользователь может выбрать из них наиболее подходящий.О стоимости смартфона пока неизвестно.