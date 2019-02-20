Новинка Power Max P18K Pop

высокой контрастностью. За производительность P18K Pop отвечает процессор MediaTek Helio P70 при поддержке 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти. В верхней части корпуса установлен выдвижной механизм с двумя фронтальными камерами на 16 и 2 Мп, которые обеспечивают качественную съёмку фото и видео. Разрешение сенсоров тройной основной камеры с поддержкой съёмки с эффектом глубины, расположенной на задней крышке — 12, 5 и 2 Мп.Power Max P18K Pop обеспечит до 90 часов разговоров, до 100 часов прослушивания музыки или до 48 часов непрерывного просмотра видео от одного заряда аккумулятора. В режиме ожидания смартфон способен «прожить» до 50 дней. При этом пополнение заряда не заставит пользователя проводить у розетки долгое время: аппарат поддерживает функцию быстрой зарядки из коробки.Компания Avenir Telecom выпустит смартфон под брендом Energizer с интригующим названием Power Max P18K Pop. Уникальными фишками смартфона станут безрамочный 6,2-дюймовый экран, пять камер (из них две — фронтальные на выдвижной механизме), а также аккумулятор емкостью 18 000 мАч.О стоимости смартфона пока неизвестно.