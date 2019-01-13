Новинка Realme 3

Компания Oppo выпустит успешный смартфон по своим характеристикам. В ближайшее время на рынке должен появиться смартфон Realme 3. Этот аппарат, как ожидается, получит мощную камеру с датчиком изображения на 48 МП. Несколько ведущих компаний уже анонсировали свои модели с такой мощной оптикой, но их пример подхвачен другими производителями. Очевидно, что сформировалась устойчивая тенденция, и в 2019 году камера смартфона на 48 МП не будет чем-то исключительным.О стоимости смартфона пока неизвестно.