Новинка Realme 3

2019-01-13, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Realme 3; [107]
Компания Oppo выпустит успешный смартфон по своим характеристикам. В ближайшее время на рынке должен появиться смартфон Realme 3. Этот аппарат, как ожидается, получит мощную камеру с датчиком изображения на 48 МП. Несколько ведущих компаний уже анонсировали свои модели с такой мощной оптикой, но их пример подхвачен другими производителями. Очевидно, что сформировалась устойчивая тенденция, и в 2019 году камера смартфона на 48 МП не будет чем-то исключительным.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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