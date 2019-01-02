Новинка Realme A1 и его функции

Компания Oppo выпустила смартфон с хорошей камерой. Электронная начинка устройства базируется на 8-ядерном мобильном чипсете MediaTek Helio P70, который трудно причислить к маломощным. Комплект памяти представлен встроенным флэш-носителем на 32 ГБ и 2-3 ГБ ОЗУ. Рабочей средой для приложений служит Android предпоследней версии 8.1 Oreo. У селфи-камеры на вооружении один сенсор с разрешением 8 МП. В тыльной камере два оптических модуля на 13 МП и 2 МП. За питание отвечает батарея на 4200 мАч.Стоимость смартфона составит 150 долларов.