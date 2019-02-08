Новинка Realme C1

Компания Realme выпустила в этом году еще одного бюджетника. Предусмотрены Bluetooth, GPS и Wi-Fi-модули, порт MicroUSB, поддержка 4G VoLTE, два SIM-слота и один microSD, аккумулятор на 4230 мА/ч, аудио-разъем (3.5 мм) для наушников.Вариант 2019 года доступен дополнительно с 3 Гб «оперативки» и флэш - накопителем на 32 Гб. Аппарат построен на однокристальной системе Snapdragon 450 от Qualcomm и оборудован 6,2-дюймовым (19:9) IPS-экраном (1520 x 720 точек), 5-мегапиксельной лицевой камерой с поддержкой распознавания пользователей по лицу и сдвоенной (13 + 2 Мп) тыльной. В роли «управляющего» - Color OS 5.1, основанная на Android 8.1 Oreo. Дактилоскопический датчик отсутствует.Стоимость смартфона составит 120 доллара.