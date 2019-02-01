Новинка Redmi Go и его функции

2019-02-01, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Redmi Go ; [100]
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition), разработанной специально для устройств начального уровня с небольшим объёмом памяти. Аппарат поставляется с предустановленным пакетом Go-версий основных сервисов Google.Redmi Go построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 425, работающего на частоте до 1,4 ГГц. Он оснащён 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей. Смартфон относится к начальному классу устройств, поэтому характеристики у него соответствующие: 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения. Основная камера всего одна с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2. Спереди расположилась фронталка на 5 Мп с апертурой f/2.2. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч.Стоимость смартфона составит 80 долларов.


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