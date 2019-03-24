Новинка Samsung Galaxy Note10

Прогнозируется установка двойной селфи-камеры: 10 Мп (f/1.9) + 8 Мп (f/2.2). По имеющейся информации, новинка также получит комплектное электронное перо S Pen. Вероятно, речь идёт о той же версии, которая используется с Note9.Точная модель процессора пока неизвестна — по слухам, Note10 получит 5G-модем, но будет ли использоваться Snapdragon 855 или собственное решение Samsung, инсайдеры не сообщают.Интернет-ресурс Slashgear со ссылкой на собственные источники опубликовал ряд характеристик флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 задолго до анонса. Сообщается, что гаджет будет оснащен Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,66 дюйма с плотностью пикселей 505 ppi, занимающим чуть более 89% площади передней панели.О стоимости новинки пока неизвестно.