Новинка Samsung Galaxy S10

Несмотря на небольшую толщину корпуса, оба аппарата сохранили 3,5-мм разъём для наушников на нижнем торце. Также подтвердилось под экранное расположение сканера отпечатков пальцев — на задней крышке он отсутствует, а рядом с модулем камеры разместились LED-вспышка и датчик пульсометра. Финальный облик младшего устройства линейки под названием Galaxy 10 Lite (или, согласно данным других источников, Galaxy 10E) по-прежнему остаётся под вопросом.Ключевым отличием десятой по счёту «Галактики» от предшественников стала форма корпуса. Сравнительно с Galaxy S9 новинки лишились скругленных углов и представляют собой практически ровные прямоугольники. Блогер отметил, что дизайн S10 и S10 Plus в большей степени стал напоминать серию Galaxy Note.В руки автора YouTube-канала MKBHD попали достоверные макеты гаджетов, используемые производителями чехлов при создании аксессуаров. Такие «манекены» практически не отличаются от реальных устройств и дают наглядное представление о внешнем виде и габаритах готовящихся к выпуску моделей смартфонов.О стоимости смартфона пока неизвестно.