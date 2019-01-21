Новинка Sharp Z3

Компания Sharp выпустила тонкий смартфон. Sharp Z3 будто создан для тех, кому не по вкусу современные тренды. Корпус у него цельнометаллический, а не стеклянный и глянцевый, как во всех новинках. Экран с диагональю 5,7 дюйма выполнен по технологии IPS с разрешением 2560х1440 и классическим соотношением сторон 16:9. Основная камера у него одна на 16 Мп, но с оптической стабилизацией изображения, что полезно при съёмке видео. За производительность в нём отвечают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативной памяти. Встроенного аккумулятора составляет 3100 мАч.О стоимости смартфона пока неизвестно.