Новинка Sony Xperia XA3

Новинку оснастят процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. Разрешение сенсоров камеры составит 23 и 8 Мп, характеристики фронталки не сообщаются. Работать смартфон будет под управлением Android 9.0 Pie. Модификации гаджета под названием XA3 Plus и XA3 Ultra получат аналогичные дисплей и процессор, другие подробности о неанонсированных аппаратах Sony пока неизвестны.В нижней части корпуса производитель разместил порт USB Type-C и решётки динамиков. Наличие 3,5-мм разъема для наушников источнику подтвердить не удалось из-за отсутствия изображения верхней грани смартфона. Там же, по слухам, может находиться вторая пара динамиков.На задней крышке устройства находится двойная основная камера с горизонтальным расположением модуля и LED-вспышкой, ниже нанесен логотип NFC. Сканер отпечатков пальцев разместился на правой грани корпуса над качелькой громкости и не совмещен с кнопкой включения, которая «переехала» чуть выше. Лоток для SIM-карт (и, возможно, карты памяти microSD) смонтирован на левом торце устройства.О стоимости смартфона пока неизвестно.