Новинка Teclast P80X

Ноутбук выполнен в дизайне Flip-and-fold, то есть поддерживает откидывание экрана на 360°, превращая ноутбук в удобный планшет. Вес Teclast F5R составляет 1 кг при толщине 13 мм.Ноутбук Teclast F5R поставляется с 11,6-дюймовым экраном с сенсорным слоем и разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). За производительность отвечает процессор Intel N3450 в комбинации с 8 ГБ оперативной памяти, Для хранения данных выделено 256 ГБ ПЗУ. Из коробки доступна лицензионная Windows 10 Home. Teclast F5R поддерживает быструю зарядку через USB Type-C.Планшет Teclast P80X оснащён 8-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1280х800 пикселей, процессором UNISOC SC9863A, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Планшет поддерживает передачу данных не только в традиционных беспроводных сетях, но и через мобильное соединение 4G LTE. Teclast позиционирует P80X как дешевый 4G-планшет на современной операционной системе Android 9.0 Pie.О стоимости новинки пока неизвестно.