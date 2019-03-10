Новинка Ulefone S11

Электронная схема основана на мобильном чипсете начального уровня MediaTek MT6580 с набором памяти, содержащим 1 ГБ «оперативки» и встроенный флэш на 16 ГБ. Смартфон снабжен NFC-модулем для бесконтактной оплаты. За питание отвечает батарея на 3500 мАч.Сходство бросается в глаза, хотя аппараты относятся к разным ценовым категориям. На тыльной стороне Ulefone S11 отсутствует сканер отпечатков пальцев, но бессмысленно ждать, что он встроен в поверхность дисплея. Возможно, разработчик и вовсе от него отказался. Кстати, дизайн фронтальной панели тоже имеет общие черты с Huawei Mate 20 X. Здесь мы видим небольшой вырез в форме капли.За основу взят дизайн флагмана Huawei Mate 20 X, вышедшего в продажу прошлой осенью. Некоторые различия все же присутствуют. Например, фотовспышка находится в верхнем правом углу, а у Mate 20 X она была расположена слева. Тыльная камера имеет на вооружении три оптических сенсора на 13 МП, 5 МП и 5 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.