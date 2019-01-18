Новинка Xiaomi Mi 9

Компания Huawei выпустит новый флагманский смартфон. Особого внимания заслуживают тройная (12 + 8 + 8 Мп) основная и двойная (20 + 5 Мп) фронтальная камеры. В роли ОС – Andrpoid 9.0 Pie. Объемы ОЗУ и ПЗУ составляют 6 или 8 и 128 либо 256 Гб соответственно, а емкость АКБ – 3750 мА/ч. Не обошлось без поддержки NFC.Аппарат базируется на флагманском процессоре Kirin 980 и оборудован экраном Full HD+ в 6,3 дюйма по диагонали с супер тонкими рамками. Дисплей занимает практически всю лицевую поверхность гаджета.Стоимость смартфона составит 319 долларов.