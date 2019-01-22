Новинка Xiaomi Mi Max 4

Компания Xiaomi выпустила смартфон с заманчивой характеристикой. Xiaomi Mi Max 4 получит Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.Гаджету приписывают порт USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE и поддержку ГЛОНАСС. Наличие модуля NFC не уточняется. На задней крышке будет установлена тройная камера с разрешением основного сенсора 32 Мп. На лицевой панели разместится единственная фронталка с поддержкой распознавания лица. Аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 составит 5600 мАч. Аппарат вновь получит самый большой экран среди других мобильных устройств компании: 6,9 дюйма, IPS-матрица, разрешение Full HD+. Под «капотом» будет установлена производительная начинка: восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710 с частотой 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616, 4/6 ГБ оперативной и встроенный накопитель на 64/128 ГБ в зависимости от конфигурации.Стоимость смартфона составит 250 долларов.