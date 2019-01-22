Новинка Xiaomi Mi9

Компания Xiaomi выпустила безрамочный смартфон с изюминкой. В качестве процессора будущей новинки называется 7-нм процессор Snapdragon 855 с модемом X24 LTE без поддержки сетей 5G. В зависимости от конфигурации, оперативной памяти смартфона составит до 10 ГБ, встроенного хранилища — до 512 ГБ. Аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 32 Вт составит 3500 мАч.Устройство получит AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с соотношением сторон 19;9, тройную основную камеру (Sony IMX 586 на 48 Мп + 12 Мп + ToF). Сканер отпечатков пальцев будет размещён под дисплеем или на кнопке включения. О стоимости смартфона пока неизвестно.