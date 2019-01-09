Новинка Xiaomi Redmi Pro 2

Компания Xiaomi выпустила недорогой смартфон. Xiaomi Redmi Pro 2 получит новый восьмиядерный процессор Snapdragon 675. Этот чипсет выполнен по 11-нм техпроцессу и оснащён двумя мощными ядрами с тактовой частотой 2 ГГц и шестью ядрами на 1,7 ГГц. За графику отвечает Adreno 612, который на 30% производительнее графического ускорителя в Snapdragon 670. Snapdragon 675 поддерживает экраны с частотой обновления 120 Гц, улучшенную работу с фото, быструю зарядку Quick Charge 4+, Wi-Fi 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0 и NFC. О стоимости смартфона пока неизвестно.