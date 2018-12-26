Новинка Xperia XZ4 Compact

2018-12-26, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Xperia XZ4 Compact; [133]
Устройство будет работать под управлением девятой версии ОС Android Pie. Кроме того, электроника будет основана на новейшем топовом процессоре Snapdragon 855, хотя объем памяти будет относительно скромным – всего 4 ГБ. Уточнение Compact в названии указывает на небольшие размеры смартфона. Размер диагонали составит всего 5 дюймов, а разрешение экрана – 2160 х 1080 пикселей. Экранные рамки снизу и сверху нельзя назвать слишком узкими. Тыльная панель, судя по всему, изготовлена из стекла. На тыльной панели нового гаджета мы видим камеру и светодиодную фотовспышку. На верхней грани устройства расположен стандартный выход для наушников на 3,5 мм и отверстие микрофона. В нижней части корпуса установлен симметричный порт USB-C. На боковой грани справа присутствует кнопка включения смартфона. По слухам, она совмещена с дактилоскопическим сканером. Рядом с кнопкой питания находятся клавиши управления громкостью.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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