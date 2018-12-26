Новинка Xperia XZ4 Compact

Устройство будет работать под управлением девятой версии ОС Android Pie. Кроме того, электроника будет основана на новейшем топовом процессоре Snapdragon 855, хотя объем памяти будет относительно скромным – всего 4 ГБ. Уточнение Compact в названии указывает на небольшие размеры смартфона. Размер диагонали составит всего 5 дюймов, а разрешение экрана – 2160 х 1080 пикселей. Экранные рамки снизу и сверху нельзя назвать слишком узкими. Тыльная панель, судя по всему, изготовлена из стекла. На тыльной панели нового гаджета мы видим камеру и светодиодную фотовспышку. На верхней грани устройства расположен стандартный выход для наушников на 3,5 мм и отверстие микрофона. В нижней части корпуса установлен симметричный порт USB-C. На боковой грани справа присутствует кнопка включения смартфона. По слухам, она совмещена с дактилоскопическим сканером. Рядом с кнопкой питания находятся клавиши управления громкостью.О стоимости смартфона пока неизвестно.