Новинка и новые функции iPhone XR

Компания Apple рассказала о новых характеристиках смартфона. «Сердцем» устройства станет производительный процессор Apple A13 Bionic. Объём оперативной и встроенной памяти составит от 4/64 ГБ в базовой конфигурации. Цена новинки с поддержкой технологии беспроводной зарядки.Характеристики «бюджетного» айфона следующего поколения. Смартфон сохранят «монобровь» в верхней части экрана, но толщина рамок передней панели будет уменьшена. На стеклянной задней крышке разместится двойная камера с разрешением сенсоров 24 и 12 Мп с функцией оптический стабилизации изображения.Стоимость смартфона составит 930 долларов.