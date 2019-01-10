Новинка компании Huawei P30

Компания Huawei выпустит смартфон с отличной камерой. Габариты Huawei P30 составят 149,1 x 71,4 x 7,5 мм. Судя по отсутствию где-либо на корпусе сканера отпечатков пальцев, он будет встроен непосредственно в дисплей. Кроме того, смартфон сохранит 3,5-мм аудиоразъём, который будет находиться возле USB Type-C и мультимедийного динамика.Смартфон снабдят тройной основной камерой с двойной светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Ранее другой авторитетный инсайдер Эван Бласс рассказал, что Huawei P30 сможет делать 40-мегапиксельные снимки и получит пятикратный зум без потери качества.О стоимости смартфона пока неизвестно.