Новинка от Sony Xperia XZ4

Компания Sony выпустила смартфон с отличным дизайном. Гаджет получит топовый процессор Snapdragon 8150, до 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.На нижнем торце разместился порт USB Type-C, на верхней — лоток для SIM-карт. Разъёма для наушников гаджет не получил. Габариты XZ4 составляют 166,9 x 72,4 x 8,2 мм.На плоской задней крышке смартфона расположилась тройная основная камера. Селфи-модуль на лицевой панели представлен единственным объективом. На правой стороне корпуса находятся кнопки включения (со встроенным сканером отпечатков пальцев), регулировки громкости и спуска затвора камеры.Экран новинки без вырезов за счёт достаточно широких рамок в верхней и нижней части корпуса. Сообщается, что диагональ дисплея XZ4 составит 6,5 дюйма при соотношении сторон 21:9.О стоимости смартфона пока неизвестно.