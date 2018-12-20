Новинка от компании Huawei Enjoy 9

Компания Huawei выпустит смартфон с хорошей начинкой. Экран нового бюджетника обеспечивает четкость изображения 1520 х 720 пикселей, размер диагонали составляет 6,26 дюйма. Соотношение дисплея и общей площади лицевой панели равно 86,7%. Селфи-камера снабжена датчиком изображения на 8 МП. В основной камере установлены два оптических сенсора на 13 МП и 2 МП. При фотосъемке и обработке изображений доступны функции искусственного интеллекта.Электронная начинка девайса имеет в своей основе мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 450. Базовый комплект памяти представлен энергонезависимым модулем на 32 ГБ и 3 ГБ «оперативки». Более дорогая версия имеет в арсенале флэш-носитель на 64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ.Перед запуском модели специалисты Huawei провели тщательное тестирование аппарата, чтобы убедиться в высоком качестве бюджетника. По утверждению разработчиков, клавиша включения выдерживает 200 тысяч нажатий.О стоимости смартфона пока неизвестно.