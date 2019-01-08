Новинка от компании LG Q9

Смартфон оснащен батареей на 3550 мАч, NFC-чипом для бесконтактной оплаты, модулем геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС и симметричным портом USB-C.У смартфона дисплей с размером диагонали 6,1 дюйма и разрешением 2280 х 1080 пикселей. Селфи-камера на 8 МП установлена в вырезе, расположенном в верхней части экрана. Камера, по предварительным данным, имеет оптику на 16 МП.Электронная начинка будет основана на 4-ядерном чипсете Snapdragon 821, способном развивать частоту 2,4 ГГц и имеющем на вооружении видеоконтроллер Adreno 530. В результатах теста упомянута операционная система Android, но не 9 Pie, а более ранняя версия 8.1 Oreo. Кроме того, назван объем ОЗУ – 4 ГБ и флэш-носителя – 64 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.