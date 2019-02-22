Новинка от компании OPPO Realme 3

На нижней грани изделия аудио-разъем (3,5 мм) для наушников или внешних колонок, расположенный по соседству с гнездом для передачи данных и зарядки.Китайский производитель Oppo готовится к выпуску через свое подразделение Realme новинки, которая получит название «Realme 3». Об этом вчера появилась информация в Сети, а чуть позже было опубликовано официальное фото аппарата, благодаря которому подтвердилось применение к задней панели фирменного дизайнерского решения (создается впечатление, будто тыльная панель не гладкая, а граненая).О стоимости смартфона пока неизвестно.