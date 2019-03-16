Новинка рынка Nokia 9 PureView

Система охлаждения Nokia 9 PureView представлена несъёмной испарительной камерой, плотно прилегающей к наиболее горячим компонентам системной платы, включая восьмиядерный процессор Snapdragon 845. Остальные элементы, такие как модуль динамика и порт зарядки, не вызвали проблем при демонтаже. Дисплейный модуль со встроенным сканером отпечатков пальцев тщательно приклеен к рамке корпуса, и для его снятия также понадобится «обработка» феном.Помимо внушительного клеевого слоя, для доступа к начинке аппарата автору ролика пришлось открутить тринадцать винтов, удерживающих пластиковый кожух, который прикрывает основные компоненты смартфона. После этого ему удалось отсоединить катушку беспроводной зарядки, приклеенную к корпусу АКБ и модуль основной камеры с необычной компоновкой датчиков.Класс защиты IP 67 не только предотвращает попадание жидкости в корпус смартфона, но и затрудняет его разборку. Чтобы отделить заднюю крышку, энтузиасту пришлось тщательно прогреть её специальным феном и аккуратно поддеть пластиковым инструментом. Это связано с большим количеством клея, используемого при сборке.О стоимости смартфона пока неизвестно.