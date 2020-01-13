Новинки от HARMAN на выставке CES 2020

2020-01-13, Автор - Марсель Гарипов; [48]
HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет новые устройства и технологии на предстоящий сезон 2020 года.

Звук, рождённый в кругу профессионалов

HARMAN представляет новую серию наушников JBL CLUB, вдохновлённую путешествующими музыкантами, и вобравшую в себя массу новейших разработок. Модели JBL CLUB ONE, CLUB 950NC и CLUB 700BT подойдут и для выступлений профессионалов клубной сцены, и для ежедневного прослушивания музыки – в максимальном комфорте и с высочайшим качеством. Старшая модель JBL CLUB ONE оборудована сертифицированным для воспроизведения High Res аудио графеновым динамиком, а также технологиями активного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling и SilentNow™.

Последние позволяют подстраивать подавление шумов под окружающую пользователя обстановку и физические факторы, такие как надетые очки или движения головы, снимая внешние звуковые показания до 50 000 раз в секунду, а также активировать шумоподавление в наушниках, не подключая их к источнику, для тех моментов, когда пользователю нужна просто тишина. Модель подойдет и для диджеинга, с прочной конструкцией, откидывающимися чашками, двойным входом и витым проводом в комплекте. JBL CLUB 700BT и CLUB 950NC предлагают накладную и полноразмерную конструкцию соответственно, а также активное шумоподавление для старшей. Вся линейка оснащена быстрым доступом к голосовым помощникам Google Ассистент и Amazon Alexa, а также уникальной разработкой Personi-Fi™: ответив в приложении на подключенном смартфоне на ряд вопросов пользователь получит уникально настроенное звучание.

Harman Kardon FLY – для опытных путешественников

Бренд Harman Kardon возвращается с первым за 6 лет анонсом целой линейки наушников. В серию Harman Kardon FLY вошли три модели: беспроводные внутриканальные FLY BT, полностью беспроводные FLY TWS и полноразмерные FLY ANC с активным шумоподавлением. Младшая модель предлагает 8,6мм динамики, которые скрасят любую поездку. Заряда хватит на 8 часов работы нон-стоп. Микрофон с пультом управления интегрированы в соединительный кабель, нажатием одной кнопки можно вызвать голосового помощника.

Harman Kardon TWS соответствует заявленному маркой высочайшему качеству звука, но предоставляет полную свободу от проводов, а также фирменные технологии Ambient Aware и TalkThru, которые просто необходимы в путешествиях, и включают функцию авто-стопа. Модель работает 5 часов от одного заряда, дополнительные 15 – в кейсе. Обе внутриканальные модели защищены от влаги по стандарту IPX5. Старшая Harman Kardon FLY ANC обеспечит максимальный комфорт в любом путешествии – 20 часов от одного заряда с активированным шумоподавлением хватит для самого длительного перелёта. Вся линейка подчёркивает статус владельца утончённым дизайном и высочайшим качеством исполнения.

Возвращение икон стиля

Громкий дебют в 2000 году, любовь тысяч ценителей музыки и дизайна по всему миру, место в постоянной экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства, и тысячи проданных образцов – спустя почти 20 лет культовая акустическая система Harman Kardon Soundsticks возвращается в 4-й итерации. Узнаваемый форм-фактор и исполнение в прозрачном пластике дополнены усовершенствованным звуком: компоновка 2.1 представляет собой два сателлита и сабвуфер общей мощностью 100 Вт. Поддерживаются подключение по разъёму Jack 3,5 и беспроводное соединение по Bluetooth.

Обновление получила и акустическая система Harman Kardon Aura Studio 3, которая воплощает концепцию Soundsticks в одном устройстве. Узнаваемый силуэт дополнен тонированным пластиком и новой мягкой подсветкой, обрамляющей внутреннюю перфорированную отделку басового динамика. Потрясающее качество звука с распространением на 360º вокруг и удобные возможности для подключения остались неизменны.

Harman Kardon Citation – умный звук под любые задачи

Серия умной акустической системы Harman Kardon Citation пополнилась сразу четырьмя новыми моделями. Citation 200 – первое портативное решение в семействе, представляющее собой колонку с зарядной станцией и защитой от брызг по стандарту IPX4. С новинкой стриминг контента через Chromecast и AirPlay 2 теперь доступен куда бы вы ни пошли, на протяжении 8 часов. Акустическая система Citation Oasis представляет все коммуникационные и стриминговые возможности линейки, но чётко обозначает своё место на прикроватной тумбе за счёт встроенных часов с будильником и беспроводной зарядки для мобильного телефона. Остальные новинки подойдут для создания домашнего кинотеатра, саундбар Citation Multibeam™ 700 и беспроводной сабвуфер Citation Sub S.

Обе модели могут быть использованы в составе системы 5.1 и сочетаться с уже выпущенными Surround и Tower за счёт поддержки протокола беспроводного соединения WiSa. Звуковая панель также оснащена фирменной технологией Multibeam™, которая с помощью боковых динамиков и фирменного DSP процессора позволяет получить максимально реалистичный объёмный звук. Все новинки, за исключением сабвуфера, поддерживают потоковое воспроизведение в высоком разрешении 24Бит/96кГц и работу с голосовым помощником Google Ассистент.

Обновление получила самая младшая модель линейки, Citation One MKII – теперь устройство поддерживает Airplay и доступно в новых цветах. Акустическая система также появится в продаже в комплектации Citation One Duo, которая включает две обновлённые колонки.


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