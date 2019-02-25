Новинки от LG - V50 ThinQ 5G, G8 ThinQ и G8s ThinQ

Компания LG на MWC 2019 представила свои последние телефоны V50 ThinQ 5G, G8 ThinQ и G8s ThinQ.

V50 ThinQ 5G, по сути, модернизированная версия недавно выпущенного V40 ThinQ, с тем же 6,4-дюймовым QHD дисплеем и той же установкой пента-камеры (три на задней панели, два на передней панели). Как и V40, в телефоне есть задний сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников и защита от пыли и влаги IP68. Телефон был обновлен до нового процессора Qualcomm Snapdragon 855, модема X50 для подключения 5G, а так же аккумулятором на 4000 мАч. Телефон также поддерживает технологию Dual Screen — к нему можно подключить второй экран с помощью специального чехла.

Что касается GW ThinQ и G8s ThinQ, то оба телефона также оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 855, но без возможность подключения 5G. Оба телефона оснащены двойной фронтальной камерой, объединяющей 8-мегапиксельную селфи-камеру с объективом 3D. G8 ThinQ - меньшая из двух моделей с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и разрешением QHD +. Он имеет аккумулятор емкостью 3500 мАч и тройную заднюю камеру.

G8s ThinQ имеет больший 6,2-дюймовый OLED-дисплей, но по некоторым причинам более низкое разрешение Full HD +. Он имеет батарею емкостью 3550 мАч и слегка уступающую тройную камеру.