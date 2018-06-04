Новинки в серии ASUS Republic of Gamers: ноутбуки Strix SCAR II и Hero II

2018-06-04, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ASUS ROG Strix SCAR II; [97]
Компания ASUS представляет новинки игровой серии Republic of Gamers (ROG) – ноутбуки Strix SCAR II и Hero II, представляющие собой второе поколение устройств, оптимизированных под киберспортивные дисциплины (шутеры от первого лица и MOBA-арены). Обе модели выполнены в компактном корпусе, в дизайне которого выделяется настраиваемая подсветка Aura, выполненная в виде полоски вдоль передней панели. Работу подсветки можно синхронизировать с другими Aura-совместимыми устройствами (технология Aura Sync). Кроме того, в обоих ноутбуках используется дисплей со сверхтонкой рамкой, повышенной частотой обновления (144 Гц) и низким временем отклика (3 мс при переключении между полутонами). Клавиатура HyperStrike Pro обеспечивает улучшенное управление в играх, а технология HyperCool – эффективное охлаждение мощных компонентов. Особо стоит отметить модуль Wi-Fi: эти ноутбуки первыми в мире оснащаются четырьмя антеннами для улучшения качества беспроводного сигнала.

Дисплей с отличными параметрами

Ноутбуки Strix SCAR II и Hero II оснащены дисплеем со сверхтонкой рамкой, которая позволила сделать их компактнее. Ширина корпуса новых моделей на 2,33 см меньше, чем у их предшественников при той же площади экрана. Они также стали легче и, при весе не более 2,4 кг, представляют собой идеальные мобильные игровые платформы. Уникальная резиновая окантовка вокруг экрана защищает его от физических повреждений в закрытом состоянии, а также визуально утончает рамку еще сильнее, обеспечивая еще больший эффект погружения в игру. Превосходные технические характеристики дисплея (высокая частота обновления – 144 Гц и низкое время отклика – 3 мс) представляют собой ощутимое преимущество в соревновательных играх, поскольку геймер может быстрее реагировать на то, что происходит на экране.

Игровая клавиатура с технологией HyperStrike Pro

Ноутбуки Strix SCAR II и Hero II оснащаются высокоточной игровой клавиатурой HyperStrike Pro: раскладка, как у обычных внешних клавиатур, четыре «горячие» клавиши, четырехзонная полноцветная подсветка Aura с технологией синхронизации Aura Sync, эргономичная форма клавиш с вогнутой на 0,25 мм поверхностью и повышенная долговечность (до 20 миллионов нажатий).
Эксклюзивная технология ROG Overstroke позволяет увеличить такой важный для геймеров параметр как число действий в минуту за счет более раннего срабатывания клавиши – задолго до ее полного нажатия. Группа клавиш WASD (у модели SCAR II) или QWER (у модели Hero II) специально выделена с помощью прозрачных шляпок. Клавиатура способна корректно обрабатывать любое число одновременных нажатий.

Технология ROG RangeBoost

Ноутбуки ROG Strix SCAR II и Hero II первыми в мире оснащаются мультиантенным модулем Wi-Fi с технологией ROG RangeBoost. Антенны расположены попарно в передней и задней частях корпуса, и специальные алгоритмы используются для выбора той пары, которая обеспечит наилучший сигнал в текущих условиях. Результат – на 30% расширенная зона покрытия по сравнению с обычными двухантенными конфигурациями. Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ac Wave 2 означает скорость передачи данных до 1,7 Гбит/с , что в два раза превышает возможности стандарта 802.11ac (2x2) и в 12 раз – стандарта 802.11b/g/n.

Мощная, геймерская конфигурация

В максимальной версии конфигурация новых игровых ноутбуков серии Strix включает в себя процессор Intel Core 8-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, видеокарту NVIDIA GeForce GTX (1060 или 1070), твердотельный накопитель с интерфейсом M.2 (NVMe, PCIe 3.0 x4, емкостью до 512 ГБ) и гибридный жесткий диск Seagate FireCuda (емкостью до 1 ТБ).
Шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H отличается от своих четырехъядерных предшественников увеличенной почти на четверть производительностью. Технологии Intel Speed Shift и Turbo Boost динамически повышают его частоту до 4 ГГц и 3,9 ГГц при задействовании четырех и шести ядер, соответственно, а технология Intel Hyper-Threading позволяет ему выполнять сразу 12 вычислительных потоков одновременно, что особенно полезно в многозадачном режиме, когда на компьютере запущены и игра, и утилита для записи игрового процесса, и приложение для стриминга. Процессор дополнен быстрой и энергоэффективной двухканальной оперативной памятью DDR4-2666 объемом до 32 гигабайт.

Для хранения данных в новых ноутбуках используется твердотельный NVMe-накопитель объемом 512 ГБ с интерфейсом M.2, подключенный по шине PCI 3.0 x4, пропускная способность которой составляет 32 Гбит/с. Кроме того, в них может устанавливаться гибридный жесткий диск FireCuda – в качестве основного накопителя или же в дополнение к твердотельному. Несмотря на то, что скорость вращения его шпинделя составляет 5400 об/мин, он загружает игры в два раза быстрее по сравнению с традиционным жестким диском со стандартными характеристиками (1 ТБ, 7200 об/мин), причем производя гораздо меньше шума. Такой результат достигается за счет использования встроенной флеш-памяти в качестве высокоскоростного кэша данных.

Система охлаждения HyperCool Pro

Система охлаждения HyperCool Pro включает в себя множество элементов, которые позволяют мощным процессору и видеокарте показать свой максимум. Большой радиатор способствует равномерному распределению тепла, а два 12-вольтных вентилятора создают сильный воздушный поток с высоким давлением. Они также удерживают температуру чипсета и элементов системы питания на безопасном уровне – не выше 90°.
Частицы пыли выводятся из корпуса ноутбука по двум специально сконструированным туннелям, а не оседают на радиаторах. Так повышается эффективность охлаждения и, как следствие, увеличивается срок службы всего устройства, а вентиляторы с большей легкостью продувают воздух сквозь радиаторы и производят меньше шума. Толщина медных ребер радиаторов составляет 0,1 мм, что в два раза меньше, чем обычно. Это увеличивает общую площадь теплорассеивания на 10% и уменьшает сопротивление воздушному потоку на 7%.

Крышка обычного ноутбука в открытом положении может блокировать выход воздуха из вентиляционных отверстий на задней панели корпуса. Чтобы избежать этой проблемы в крышке новых моделей сделан трапециевидный вырез. Такое простое решение позволило повысить эффективность охлаждения на целых 27% по сравнению с традиционной конструкцией.
Пользователь может регулировать скорость вращения вентиляторов, переключаясь между тремя режимами нажатием на клавиши Fn+F5 или в приложении ROG Gaming Center. Самым агрессивным является режим Fan Overboost, в котором вентиляторы вращаются на максимальной скорости, чтобы обеспечить стабильную работу ноутбука под высокими нагрузками. Если же приоритетом является тишина, следует активировать режим Silent. Также имеется промежуточный сбалансированный режим.

Громкий, чистый звук

Оба ноутбука наделены высококачественной встроенной аудиосистемой с расположенными по бокам корпуса динамиками и интеллектуальным усилителем, который выдает сочный звук с минимальным количеством искажений даже при максимальной громкости. Для гибкой настройки ее параметров служит приложение Sonic Studio III. Среди программных функций можно отметить виртуальное пространственное звучание при подключении наушников и шумоподавление при стриминге и общении через интернет.

Технические характеристики

ROG Strix SCAR II (GL504GM / GL504GS)ROG Strix Hero II (GL504GM)
ПроцессорIntel Core i7-8750H (8-е поколение)
Intel Core i5-8300H (8-е поколение)		Intel Core i7-8750H (8-е поколение)
Intel Core i5-8300H (8-е поколение)
Операционная системаWindows 10 Домашняя
Windows 10 Pro		Windows 10 Домашняя
Windows 10 Pro
Дисплей15,6-дюймовый IPS-дисплей формата Full-HD (1920x1080 пикселей) c антибликовым покрытием, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс и цветовым охватом 100% sRGB15,6-дюймовый IPS-дисплей формата Full-HD (1920x1080 пикселей) c антибликовым покрытием, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс и цветовым охватом 100% sRGB
15,6-дюймовый IPS-дисплей формата Full-HD (1920x1080 пикселей) c антибликовым покрытием, частотой обновления 60 Гц и цветовым охватом 100% sRGB
ВидеокартаДля GL504GM:

NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти GDDR5
Для GL504GS:
NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 ГБ памяти GDDR5		NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти GDDR5
Оперативная памятьДвухканальная память DDR4-2666 объемом до 32 ГБДвухканальная память DDR4-2666 объемом до 32 ГБ
НакопителиТвердотельный накопитель (M.2, NVMe, PCIe, 128/256/512 ГБ)
Гибридный жесткий диск (2,5”, 5400 об/мин, 1 ТБ)
Жесткий диск (2,5”, 5400/7200 об/мин, 1 ТБ)		Твердотельный накопитель (M.2, NVMe, PCIe, 128/256/512 ГБ)
Гибридный жесткий диск (2,5”, 5400 об/мин, 1 ТБ)
Жесткий диск (2,5”, 5400/7200 об/мин, 1 ТБ)
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 802.11ac Wave 2 (2х2)
Bluetooth 5.0		Wi-Fi 802.11ac Wave 2 (2х2)
Bluetooth 5.0
Разъемы1 x USB 3.1 Gen2 Type-C
2 x USB 3.1 Gen1
1 x USB 3.1 Gen2
1 x mini-DisplayPort 1.2
1 x HDMI 2.0
1 x проводная сеть (RJ-45)
1 x кард-ридер формата SD
1 x комбинированный аудиоразъем 3,5 мм (наушники и микрофон)
1 x слот для кенсингтонского замка 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C		2 x USB 3.1 Gen1
1 x
USB 3.1 Gen2
1 x mini-DisplayPort 1.2
1 x HDMI 2.0
1 x проводная сеть (RJ-45)
1 x кард-ридер формата SD
1 x комбинированный аудиоразъем 3,5 мм (наушники и микрофон)
1 х слот для кенсингтонского замка
КлавиатураЭргономичная клавиатура с подсветкой
Полноцветная четырехзонная подсветка с технологией синхронизации Aura Sync
Выделенные клавиши WASD
«Горячие» клавиши: громкость выше/ниже, отключение звука, запуск приложения ROG Gaming Center
Глубина хода клавиш – 1,8 мм
Вогнутая на 0,25 мм поверхность клавиш		Эргономичная клавиатура с подсветкой
Полноцветная четырехзонная подсветка с технологией синхронизации Aura Sync
Выделенные клавиши QWER
«Горячие» клавиши: громкость выше/ниже, отключение звука, запуск приложения ROG Gaming Center
Глубина хода клавиш – 1,8 мм
Вогнутая на 0,25 мм поверхность клавиш
Звук2 динамика по 3,5 Вт с интеллектуальным усилителем
Микрофонный массив		2 динамика по 3,5 Вт с интеллектуальным усилителем
Микрофонный массив
Программное обеспечениеROG Gaming Center 2.5
ROG GameFirst V
ASUS Splendid
ASUS Sonic Studio и Sonic Radar III
ASUS Aura Core 2.5
XSplit Gamecaster (бесплатно)
Мобильное приложение для Android / iOS		ROG Gaming Center 2.5
ROG GameFirst V
ASUS Splendid
ASUS Sonic Studio и Sonic Radar III
ASUS Aura Core 2.5
XSplit Gamecaster (бесплатно)
Мобильное приложения для Android / iOS
Поддержка виртуальной реальностиЕстьЕсть
Поддержка технологии Windows Mixed RealityБазовый уровень Basic (требуется не менее 8 ГБ оперативной памяти)Базовый уровень Basic (требуется не менее 8 ГБ оперативной памяти)
ПитаниеДля GL504GM:
Блок питания 180 Вт

Для GL504GS:
Блок питания 230 Вт		Блок питания 180 Вт
Размер36,1 x 26,2 x 2,61 см36,1 x 26,2 x 2,61 см
Вес2,4 кг2,4 кг


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