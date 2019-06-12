Новое трио игровых мышей от Logitech G с датчиком HERO 16K

Logitech G обновил три из существующих игровых мышей с помощью своего высокоэффективного оптического 16K датчика. Такими моделями являются G903 LIGHTSPEED, G703 LIGHTSPEED и G403 HERO.

G903 LIGHTSPEED - одна из двух новых беспроводных игровых мышей, оснащенная датчиком HERO 16K, с двусторонним дизайном для левой или правой руки. Обновленная мышь также оснащена аккумулятором, который может работать до 180 часов без подзарядки. Кроме того, он также использует беспроводную технологию Logitech LIGHTSPEED и совместим с технологией беспроводной зарядки POWERPLAY Logitech G. Новинка предлагает до одиннадцати программируемых кнопок и оснащена RGB-подсветкой.

Logitech G 703 LIGHTSPEED - это вторая беспроводная игровая мышь, которая также оснащена датчиком HERO 16K. Как и его предшественник, G703 довольно легкий, весит всего 95 г, а его батарея обеспечивает 35 часов непрерывной игры. Естественно, и, как и G903, он использует фирменную беспроводную технологию LIGHTSPEED, имеет LIGHTSYNC RGB и совместимость с беспроводной зарядкой POWERPLAY.

Последним в списке является G403 HERO. Будучи единственной проводной мышью в списке, G403, тем не менее, получил датчик HERO 16K, 2,1-метровый кабель и LIGHTSYNC RGB. Он также имеет настраиваемые веса в основании устройства и шесть программируемых кнопок. Logitech G G903 LIGHTSPEED, G7093 LIGHTSPEED и G403 HERO в настоящее время доступны для покупки по цене $ 150, $ 100 и $ 70 соответственно.