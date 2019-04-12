Новое видео демонстрационное Samsung Galaxy Fold

Samsung еще не начала продажи смартфона Galaxy Fold, однако уже есть счастливчики кто пользуется им уже сейчас.

Новое видео демонстрирует реальное использование смартфона пользователем в действии. Телефон хорошо справляется с большинством задач, особенно с функцией «Непрерывность приложений».

Эта функция позволяет выбрать приложение на любом экране независимо от того, где оно было открыто большой или меньший дисплей, и то же самое можно увидеть на видео - пользователь открывает приложение YouTube на маленьком экране обложки и затем берет это на большой экран, просто развернув устройство.