В Китае активно скупают iPhone 17

Стоит учитывать, что сам фестиваль 618 ещё не начался, однако, по данным источника Digital Chat Station, уже зафиксировано 30 миллионов активаций с учётом скидок до 368 долларов на различные модели iPhone 17. Ранее сообщалось, что базовый iPhone 17 уже достиг 30 миллионов активаций в Китае, что косвенно объясняет, почему Apple не спешит с выпуском следующего поколения iPhone 18. Наибольшей популярностью, что неудивительно, пользуется iPhone 17 Pro Max, который набрал 13,2 миллиона активаций, затем идёт базовый iPhone 17 с 9,16 миллиона, а на третьем месте оказался iPhone 17 Pro с 7,8 миллиона. При этом интересно, что данные по iPhone Air инсайдер не раскрыл, хотя именно на него в Китае в этот период действует одна из самых высоких скидок в текущей линейке Apple. Но, видимо, смартфон даже со скидкой особым спросом не пользуется, так что на него не обращают внимание.