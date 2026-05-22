В Китае активно скупают iPhone 17

Существует устойчивое мнение, что покупатели в Китае предпочитают Android-устройства местных производителей зарубежным продуктам, однако ситуация резко меняется, когда на новые iPhone появляются скидки. В преддверии фестиваля покупок «618» в Китае, который является вторым по масштабу e-commerce-мероприятием в регионе, снижение цен на разные модели iPhone привело к миллионам новых активаций (покупки и активации нового устройства). Эти данные показывают, что потребители в первую очередь ориентируются на выгоду, особенно когда есть действительно привлекательное предложение.

Стоит учитывать, что сам фестиваль 618 ещё не начался, однако, по данным источника Digital Chat Station, уже зафиксировано 30 миллионов активаций с учётом скидок до 368 долларов на различные модели iPhone 17. Ранее сообщалось, что базовый iPhone 17 уже достиг 30 миллионов активаций в Китае, что косвенно объясняет, почему Apple не спешит с выпуском следующего поколения iPhone 18. Наибольшей популярностью, что неудивительно, пользуется iPhone 17 Pro Max, который набрал 13,2 миллиона активаций, затем идёт базовый iPhone 17 с 9,16 миллиона, а на третьем месте оказался iPhone 17 Pro с 7,8 миллиона. При этом интересно, что данные по iPhone Air инсайдер не раскрыл, хотя именно на него в Китае в этот период действует одна из самых высоких скидок в текущей линейке Apple. Но, видимо, смартфон даже со скидкой особым спросом не пользуется, так что на него не обращают внимание.
