HUAWEI Mate 80 Pro оценили в 100000 рублей

Компания HUAWEI дала старт приему российских предзаказов на флагманский смартфон Mate 80 Pro, который продлится до 16 апреля. Цена новинки составляет 100 тысяч рублей за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Однако на время предзаказа пользователи могут заказать смартфон со скидкой в 15 тысяч рублей.

Напомним, что устройство имеет в своем оснащении фирменный процессор Kirin 9030 Pro, 6,75-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2832:1280 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (оптическая стабилизация и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5750 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 100 Вт, 50 Вт и 18 Вт соответственно, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
