Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S27 Pro

Компания Samsung, по слухам, готовит масштабные изменения в линейке флагманских смартфонов 2027 года. Одним из главных нововведений станет появление Galaxy S27 Pro — модели, которая получит большую часть характеристик и возможностей Galaxy S27 Ultra, но при этом предложит меньше компромиссов. Особенно интересно ситуация выглядит в плане камер — пользователи, которые захотят сэкономить, смогут получить практически тот же набор сенсоров, что и у Ultra-версии. Ранее уже сообщалось, что Galaxy S27 Pro получит тот же основной датчик на 200 Мп, что и Galaxy S27 Ultra. Теперь блог yeux1122 раскрыл новые подробности — согласно свежей информации, сверхширокоугольная камера также будет одинаковой у обеих моделей.

Главное отличие между смартфонами коснётся телеобъектива. Galaxy S27 Pro приписывают 50-мегапиксельный модуль ALoP (All Lenses on Prism) с 3,5-кратным оптическим зумом, тогда как Galaxy S27 Ultra тоже получит 50-мегапиксельную камеру, но уже с 5-кратным оптическим увеличением. При этом в Galaxy S27 Ultra, судя по слухам, исчезнет отдельный 3-кратный телевик — Samsung якобы решила отказаться от него из-за недостаточно высокого качества съёмки. Если сравнить обе конфигурации камер, становится очевидно, что Galaxy S27 Pro будет лишь немного уступать Galaxy S27 Ultra. Это указывает на то, что Samsung позиционирует устройство не как «упрощённый флагман», а как полноценную премиальную модель. Просто она будет чуть доступнее топовой.
