Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S27 Pro

Главное отличие между смартфонами коснётся телеобъектива. Galaxy S27 Pro приписывают 50-мегапиксельный модуль ALoP (All Lenses on Prism) с 3,5-кратным оптическим зумом, тогда как Galaxy S27 Ultra тоже получит 50-мегапиксельную камеру, но уже с 5-кратным оптическим увеличением. При этом в Galaxy S27 Ultra, судя по слухам, исчезнет отдельный 3-кратный телевик — Samsung якобы решила отказаться от него из-за недостаточно высокого качества съёмки. Если сравнить обе конфигурации камер, становится очевидно, что Galaxy S27 Pro будет лишь немного уступать Galaxy S27 Ultra. Это указывает на то, что Samsung позиционирует устройство не как «упрощённый флагман», а как полноценную премиальную модель. Просто она будет чуть доступнее топовой.