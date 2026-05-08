Официально: iQOO 15T с АКБ на 8000 мАч готов к выходу

Компания iQOO объявила, что официальный релиз смартфона iQOO 15T состоится в Китае уже до конца месяца. Производитель опубликовал тизер-изображение и начал принимать предварительные заказы. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, iQOO 15T оснастят дизайном в стиле топовой модели iQOO 15 Ultra, 6,83-дюймовым плоским экраном с разрешением 2K, тыльной камерой с главным модулем на базе 200-Мп сенсора Samsung ISOCELL HP5, 3-нанометровым флагманским процессором MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12, аккумулятором ёмкостью минимум 8000 мАч, быстрой проводной зарядкой мощностью 100 Вт, конфигурациями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти, металлической рамкой корпуса и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

