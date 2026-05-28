Смартфон HMD Grand показали на рендерах

Сетевой информатор smashx_60 опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона HMD Grand, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Судя по рендерам, аппарат получит овальный блок основной камеры с двумя модулями, плоскую боковую рамку и врезанную в экран селфи-камеру.

Что до параметров, устройству приписывают наличие расцветок Florida Blue и Titanium Black, 6,9-дюймового экрана IPS LCD с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 50 Мп, 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 33-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиков, а также адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и NFC.

