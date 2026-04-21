Смартфон REDMI A7 оценили в 115 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью REDMI A7, которая базируется на 12-нанометровой платформе UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,88-дюймовым экраном с разрешением 720:1640 точек, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и поддержкой касаний влажных пальцев Wet Touch 2.0, 3 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, поддержкой сотовых сетей 4G, корпусом толщиной 8,26 мм и массой 193 грамма, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, а также предустановленной операционной системой Android 15. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 115 долларов.