Nubia Alpha изменил рынок смартфонов

Пока другие производители смартфонов думают о том, как бы им выпустить гибкий смартфон, на выставке MWC 2019 официально показали гибрид часов и смартфона с гибким дисплеем. Новинка получила название Nubia Alpha и может похвастаться не только стильным дизайном, но и действительно уникальным набором функций. Это часы, которые вы можете повесить себе на руку и использовать в повседневной жизни как захочется — можно просто время смотреть, можно уведомления получать и все в таком духе. Однако, это еще и смартфон, по которому можно общаться, отвечать на звонки и все в таком духе. Очень интересная реализация продукта, которая позволяет немного иначе взглянуть на привычные нам смартфоны и оценить их с другой стороны. Думаю, это будущее.