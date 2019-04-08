Nubia Alpha появился в продаже

Nubia Alpha - это первый в мире инновационный продукт, который может функционировать как смартфон, а также как умные часы. Он оснащен 4-дюймовым гибким дисплеем с соотношением сторон 36: 9. Дисплей можно обернуть на запястье, чтобы использовать его как умные часы. В развернутом виде его можно использовать в качестве смартфона с высоким соотношением сторон 36: 9. Внутри Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти для установки приложений и хранения музыки.

На устройстве работает специально созданная Nubia Alpha OS. Он поддерживает жесты, которые позволяют пользователям управлять устройством, не касаясь его экрана. Аккумулятор емкостью 500 мАч позволяет устройству работать в течение одного или двух дней в зависимости от режима использования и может заряжаться с помощью магнитных контактов на задней панели. На передней панели 5 МП селфи-камера с 82-градусным широкоугольным сенсором и диафрагмой f / 2.2. Носимый смартфон оснащен некоторыми функциями, ориентированными на здоровье, такими как фитнес-трекер, монитор сердечного ритма и трекер сна. Nubia Alpha доступна за $520.