Смартфон Nubia Neo 5 Pro оценен в 250 долларов

Компания Nubia выпустила на дебютный филлипинский рынок бюджетный игровой смартфон Nubia Neo 5 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.

Новинку также оснастили 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, предустановленной прошивкой MyOS 16 на основе операционной системы Android 16, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, боковыми сенсорными триггерами Magic Touch 3.0, мощным линейным вибромотором, системой охлаждения с испарительной камерой на кв.мм, стереодинамиками с поддержкой технологии DTS X Ultra, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6210 мАч и поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон оценен в эквивалент 250 и 300 долларов в зависимости от конфигурации.