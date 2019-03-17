Nubia Red Devil 3 и его функции

Для Red Devil 3 разработали систему с воздушным и жидкостным охлаждением, которая занимает очень мало места внутри корпуса. Nubia собирается использовать технологию векторного управления, чтобы кулер работал плавно, быстрее и с меньшим уровнем шума. Компания также намерена применить турбину для вывода большего объема воздуха в меньшем пространстве, улучшив тем самым рассеивание тепла. Всё это дополнят трубки с жидкостным охлаждением.Напомним, что в Red Devil первых двух поколений компания использовала комбинированную систему охлаждения с применением медных трубок, заполненных специальной жидкостью, и отверстий в корпусе для циркуляции воздуха. По заверениям производителя, такое решение позволяет снизить температуру процессора на 13,2 градуса, повышая тем самым его производительность на 70%. В новом гаджете охлаждение будет еще эффективнее.О стоимости смартфона пока неизвестно.