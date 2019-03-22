Nubia Red Magic 3 и его функции

Новинка получит высокоскоростной процессор (им станет чипсет Qualcomm Snapdragon 855) и значительный объем «оперативки» – 12 ГБ. При этом разработчики оснастили игровой гаджет специальной системой воздушно-жидкостного охлаждения. Смартфон снабжен экраном с высокой частотой обновления, что снижает нагрузку на глаза пользователя. Геймерам будет интересна функция обратной отдачи 4D Shock.Поколение Red Magic получит батарею весьма впечатляющей емкости. Но совсем недавно на своей страничке в социальной сети Weibo руководитель бренда уточнил, что емкость аккумулятора будет больше, чем 5000 мАч. Такой показатель дает геймерскому устройству значительные преимущества перед конкурентами.Напомним, этой модели предшествовал игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars, в арсенале которого была батарея на 3800 мАч с функцией ускоренной зарядки.О стоимости смартфона пока неизвестно.