Nubia Red Magic 5G с дисплеем на 144 ГГц покажут на MWC 2020

Компания Nubia рассказала дату презентации нового игрового смартфон Red Magic 5G.

Компания выложила в сеть официальный постер, согласно которому, флагман дебютирует на выставке MWC 2020, которая пройдёт 24-27 февраля в Барселоне.

Игровой флагман Nubia Red Magic 5G станет первым в мире смартфоном, который получит дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц. Также по слухам флагман получит верхбыструю зарядку с мощностью в 80 Вт и новую оперативную память LPDDR5 в паре новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865 .