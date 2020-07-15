Nubia Red Magic 5S готовится к релизу

В последнее время многие производители смартфонов перестали делать упор на мощность процессора, так как понимают, что на текущий момент разница между моделями очень маленькая. Однако когда у компании нет других вариантов привлечь к себе внимание, на все же делает упор именно на процессоре. Так случилось и со смартфоном Nubia Red Magic 5S, который выглядит достаточно интересно, если верить инсайдерам, при этом работает на процессоре Snapdragon 865 Plus, то есть это самое мощное решение на текущий момент на рынке. Конечно, стоит немного подождать до релиза самого смартфона, но пока что наличие только процессора не особо воодушевляет, ведь хочется чего-то большего, чем несколько процентов прироста производительности в играх.