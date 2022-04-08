Nubia Red Magic 7 Pro поступит в продажу 12 апреля по всему миру

Nubia опубликовала приглашение на свое мероприятие, которое состоится 12 апреля. В приглашении речь идет об «игровом звере следующего уровня», поэтому можно сразу понять что компания намекает на линейку Red Magic. Еще в феврале Nubia пообещала вывести свой только что представленный для Китая Red Magic 7 Pro на международные рынки во втором квартале этого года.

Предполагается что событие 12 апреля посвящено глобальному выходу nubia Red Magic 7 Pro по стопам своего брата. Red Magic 7 Pro поставляется с 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080x2400 120 Гц, чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 8/12/16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ памяти, тройной задней камерой. (64 МП основная, 8 МП сверхширокоугольная, 2 МП для макросъемки), 16-мегапиксельная селфи-камера под дисплеем и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 135 Вт, который должен зарядить зарядить смартфон с нуля до полного заряда всего за невероятные 15 минут.
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