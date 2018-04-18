Nubia Red Magic получит светодиодную полосу на корпусе

Вчера в сеть утекли первые изображения игрового смартфона Nubia Red Magic, который еще не был представлен официально. Сегодня сетевые источники опубликовали еще пару рендеров, подтверждающих дизайн устройства. Самым заметным его элементом станет светодиодная полоса на задней панели. На другом изображении можно увидеть четыре полоски в углах корпуса. Будут ли эти элементы дизайна нести какую-то функциональную нагрузку, станет известно на официальной презентации. Она состоится уже завтра, 19 апреля. Что до характеристик, то ранее смартфону прочили топовый процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти.