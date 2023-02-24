Nubia Z50 получил версию на 16/256 ГБ памяти

Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia объявил о выпуске новой версии смартфона Nubia Z50, которая имеет 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка станет доступна для покупки в Китае 27 февраля по цене в 535 долларов.

Смартфон также оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, металлической боковой рамкой, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, батареей на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
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