Nubia Z50 работает дольше, чем iPhone 13 Pro Max

Во время презентации смартфона Nubia Z50 представители бренда заострили внимание на высоких показателях автономности новинки. Отдельно отмечалось, что в режиме ожидания смартфон может проработать до 30 дней. Сегодня было объявлено, что Nubia Z50 работает на два с лишним часа дольше, чем iPhone 13 Pro Max.

Напомним, что оцененный всего в 430 долларов флагман характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м., оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.